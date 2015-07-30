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    «Ростов» планирует купить голкипера

    «Ростов» в летнее трансферное окно намерен укрепить вратарскую линию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент футбольного клуба Александр Шикунов.

    «Нам надо усилить две позиции, одна из них – вратарская. После ухода Стипе Плетикосы у нас остался Сослан Джанаев, а за ним – только молодые ребята.

    Мы заплатили за Нобоа деньги, это трансфер. Сумму называть не буду, но сейчас для нас все трансферы дорогие», – отметил Шикунов..

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    Источник: ТАСС

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    30.07.2015 11:40
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    Комментарии (17)
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    maygli
    1438248660
    А Плетикосу зачем отпустили?
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    KoValery
    1438248711
    Не могут вовремя платить зарплату и теряют основного вратаря. Зато на нового деньги найдутся.
    Ответить
    Leshik07
    1438248794
    Бердыев может Рыжикова перетащит))
    Ответить
    Genario
    1438249083
    Нужно из дубля ребят подтягивать. А если покупать, то с российским паспортом.
    Ответить
    Miha
    1438249609
    Мне кажется Бердыев команду на свои строит)
    Ответить
    КАПА и КАРТЕЛЬ
    1438251513
    Заберайте Малафеева,этот недо тренер его лавке держит
    Ответить
    борька
    1438251640
    Филимон не удел сидит
    Ответить
    REDWHITE_
    1438259543
    Песьякова купите!!!!!!!!!!
    Ответить
    zico2205
    1438262589
    Я бы вел переговоры с Малофеевым...Вратарь-трудяга...Но на скамеечке ему сидеть и сидеть в Зените..
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    ologreds
    1694997514
    numo437212
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