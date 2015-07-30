«Ростов» планирует купить голкипера

«Ростов» в летнее трансферное окно намерен укрепить вратарскую линию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент футбольного клуба Александр Шикунов.

«Нам надо усилить две позиции, одна из них – вратарская. После ухода Стипе Плетикосы у нас остался Сослан Джанаев, а за ним – только молодые ребята.



Мы заплатили за Нобоа деньги, это трансфер. Сумму называть не буду, но сейчас для нас все трансферы дорогие», – отметил Шикунов..