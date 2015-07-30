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    • Адриано Галлиани: «Непопадание «Милана» в Лигу чемпионов будет провалом»

    Адриано Галлиани: «Непопадание «Милана» в Лигу чемпионов будет провалом»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что его команда должна бороться за попадание в тройку сильнейших чемпионата Италии, чтобы получить право играть в Лиге чемпионов .


    «Мы решили пригласить главным тренером Синишу Михайловича, чтобы разорвать с недавним прошлым. Синиша имеет все необходимое для того, чтобы работа в клубе была плодотворной. Мне эта ситуация напоминает те времена, когда тренером был Фабио Капелло. Если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов — это будет провалом со спортивной точки зрения», – сказал Галлиани.
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    30.07.2015 11:24
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    Комментарии (12)
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    aseke25
    1438247338
    Это не провал, а катастрофа и смерть для миланцев.
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    серИт
    1438247786
    уахах миланский спартак
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    Raulya
    1438248133
    Пора милану напомнить о себе....а то его что с четов списали....Милан вперед!!!!
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    olzhyk
    1438251896
    после стольких лет провалов, ай-ай-ай, не рано ли? Милану сначалу надо вернуть веру, а то ее давно уже потеряли, нужно время
    Ответить
    112910415
    1438253105
    ну да
    Ответить
    Juve1897
    1438254583
    Пятерка будет бороться за ЛЧ. Милан входит в число кандидатов.Игра покажет.
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    Marchen
    1438254842
    готовьтесь
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    DavideSanton
    1438257934
    Бедный милан - провал за провалом. Последний раз достигли намеченной цели, наверно, ещё 5 лет назад
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    roman230582
    1438288214
    Сложно будет попасть
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    ologreds
    1694997514
    numo437210
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