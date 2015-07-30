Адриано Галлиани: «Непопадание «Милана» в Лигу чемпионов будет провалом»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что его команда должна бороться за попадание в тройку сильнейших чемпионата Италии, чтобы получить право играть в Лиге чемпионов .



«Мы решили пригласить главным тренером Синишу Михайловича, чтобы разорвать с недавним прошлым. Синиша имеет все необходимое для того, чтобы работа в клубе была плодотворной. Мне эта ситуация напоминает те времена, когда тренером был Фабио Капелло. Если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов — это будет провалом со спортивной точки зрения», – сказал Галлиани.