Анатолий Бышовец: «В ответном матче отдаю небольшое предпочтение «Спарте»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что для ЦСКА в противостоянии со «Спартой» ничего не потеряно, тем не менее, специалист перед ответным матчем отдает предпочтение пражанам.

«Спарта» не уступала ЦСКА ни по голевым моментам, ни по их количеству, Думаю, что результат отражает равенство сил. Мне кажется, что соперники и во втором матче обменяются голами. Я не стал бы драматизировать ситуацию, шансы у армейцев сохраняются.



Не думаю, что чехи удовлетворятся ничьей и будут играть рационально в ответном матче. Нас ждет интересный матч, чем-то похожий на первый. В целом отдаю небольшое предпочтение пражской команде — 51 на 49. Но в то же время у ЦСКА хорошие возможности.



Единственное, что меня смущает, — конечно, оборона ЦСКА, где допускались невынужденные ошибки, наблюдалось отсутствие концентрации. А ведь речь идет об игроках национальной сборной. Сейчас мы предлагаем различным специалистам взяться за сборную в самой критической ситуации. Мое мнение, что чем больше говорят и пишут о Слуцком, тем больше сомнений, что Слуцкий этого достоин» , – сказал Бышовец.