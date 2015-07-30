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    • Анатолий Бышовец: «В ответном матче отдаю небольшое предпочтение «Спарте»

    Анатолий Бышовец: «В ответном матче отдаю небольшое предпочтение «Спарте»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что для ЦСКА в противостоянии со «Спартой» ничего не потеряно, тем не менее, специалист перед ответным матчем отдает предпочтение пражанам.
    «Спарта» не уступала ЦСКА ни по голевым моментам, ни по их количеству, Думаю, что результат отражает равенство сил. Мне кажется, что соперники и во втором матче обменяются голами. Я не стал бы драматизировать ситуацию, шансы у армейцев сохраняются.

    Не думаю, что чехи удовлетворятся ничьей и будут играть рационально в ответном матче. Нас ждет интересный матч, чем-то похожий на первый. В целом отдаю небольшое предпочтение пражской команде — 51 на 49. Но в то же время у ЦСКА хорошие возможности.

    Единственное, что меня смущает, — конечно, оборона ЦСКА, где допускались невынужденные ошибки, наблюдалось отсутствие концентрации. А ведь речь идет об игроках национальной сборной. Сейчас мы предлагаем различным специалистам взяться за сборную в самой критической ситуации. Мое мнение, что чем больше говорят и пишут о Слуцком, тем больше сомнений, что Слуцкий этого достоин» , – сказал Бышовец.
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    Источник: Известия

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    30.07.2015 09:56
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    Комментарии (30)
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    Павлюченко 13
    1438249637
    ЦСКА выиграет!
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    AR777
    1438252207
    Спарта пройдет дальше,Слуцкого выгонят тренировать сборную России
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    112910415
    1438252610
    шансы равны...ждём какую-нибудь ничью!
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    комиссар Ж
    1438267878
    в еврокубках в обороне ЦСКА всегда пожар , а пожарных нет. То есть они есть , но слишком тормозят...нужно летать по штрафной, а точнее пархать и жалить , а не тупо наблюдать , как тебе между ног катят
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    Мачоо
    1438280748
    Черт побери, че ты такое несешь???
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    cska plus
    1438324387
    Шансы равны, но преимущество у Спарты велико, облопощились мы в Химках((
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    cska plus
    1438324418
    Во всём виноваты 1 канал с Гусевым!
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    cska plus
    1438324797
    Уважаемые модераторы! Когда появится возможность отредактировать текст?
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    abrek123
    1438329373
    главное дзагоева выпустите на поле он этому спартаку в ответке трешку отгрузит...
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    ologreds
    1694997515
    numo437203
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