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    Де Брюйне: «Не знаю, где буду играть в следующем сезоне»

    Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне не знает в составе какого клуба начет сезон. В услугах футболиста заинтересованы несколько европейских команд.

    «Я понятия не имею, где буду играть в очередном сезоне. Посмотрим, как будут развиваться события в переговорных процессах между клубами. Если я сменю клубную прописку, то объясню причины такого шага», – сказал Де Брюйне.
    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за бельгийца 72 млн евро, но спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб не собирается продавать футболиста.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 08:38
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    Комментарии (5)
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    qasi35
    1438243429
    я рассылаю спам, я ушел в бан
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    серИт
    1438248079
    бомжом будешь рыжим уахахах
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    Juve1897
    1438254690
    Там же где и прошлый начинал. В Вольфсбурге.
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    Die Roten
    1438620684
    в баварию давай!
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    ologreds
    1694997515
    numo437197
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