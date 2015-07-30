Де Брюйне: «Не знаю, где буду играть в следующем сезоне»

Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне не знает в составе какого клуба начет сезон. В услугах футболиста заинтересованы несколько европейских команд.

«Я понятия не имею, где буду играть в очередном сезоне. Посмотрим, как будут развиваться события в переговорных процессах между клубами. Если я сменю клубную прописку, то объясню причины такого шага», – сказал Де Брюйне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за бельгийца 72 млн евро, но спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб не собирается продавать футболиста.