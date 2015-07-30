Дмитрий Черышев: «Роналду? Если Бенитес выдвинет его вперед, тогда могут поставить Дениса»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев заявил, что его сын, полузащитник «Реала» Денис Черышев может заменить Криштиану Роналду.



«Почему нет-то? У каждого есть шанс, пусть это и тяжело. В данный момент Денис обязан использовать каждую минуту, выходя за «Реал», чтобы продемонстрировать тренеру свою роль в команде. Хотя почему обязательно Роналду? Могут же выдвинуть его вперед, тогда могут поставить Дениса. Если Денис будет делать все правильно и помогать команде, Бенитес может принять решение в его пользу», — сказал Черышев «Советскому спорту».