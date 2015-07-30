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    • Дмитрий Черышев: «Роналду? Если Бенитес выдвинет его вперед, тогда могут поставить Дениса»

    Дмитрий Черышев: «Роналду? Если Бенитес выдвинет его вперед, тогда могут поставить Дениса»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев заявил, что его сын, полузащитник «Реала» Денис Черышев может заменить Криштиану Роналду.

    «Почему нет-то? У каждого есть шанс, пусть это и тяжело. В данный момент Денис обязан использовать каждую минуту, выходя за «Реал», чтобы продемонстрировать тренеру свою роль в команде. Хотя почему обязательно Роналду? Могут же выдвинуть его вперед, тогда могут поставить Дениса. Если Денис будет делать все правильно и помогать команде, Бенитес может принять решение в его пользу», — сказал Черышев «Советскому спорту».
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    Источник: «Советский спорт»

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    30.07.2015 01:47
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    Комментарии (18)
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    Отправить
    112910415
    1438224832
    золотой мяч приближается
    Ответить
    sir_Alex
    1438224961
    Дмитрий Черышев: «Роналду? Кто это?"
    Ответить
    nahan
    1438227982
    Мячи подавать не тяжелое ремесло...
    Ответить
    колобок82
    1438228623
    Зацепиться бы ему за основу. А там глядишь и сборную нашу один тащить будет
    Ответить
    Avaretz
    1438233723
    Напоминает, как Степашин так же говорил о Кокорин, типа он уровень Барсы и т.п. бред
    Ответить
    Оргазмирующий Прапор
    1438236081
    это бревно в арендах сгниет. разве что папаша по блату пристроит куда-то как обычно.
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1438242478
    если и поставят кого нибудь на позицию Роналду, то это явно будет не Денис
    Ответить
    misha-misha
    1438244798
    Удачи Денису, все таки соотечественник!
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    Madrik
    1438255198
    да лан , там уровень игры выше , то что он вообще там выходит на поле уже респект , а глядишь в сборной заиграет
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    ologreds
    1694997517
    numo437183
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