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    • Максим Канунников: «Когда в 18-19 лет у молодого игрока появляется хороший контракт, он отталкивается от футбола»

    Максим Канунников: «Когда в 18-19 лет у молодого игрока появляется хороший контракт, он отталкивается от футбола»

    Форвард «Рубина» Максим Канунников рассказал о проблемах молодых игроков, заключающих хорошие контракты.


    «Я на себе прошел, когда в 18-19 лет у молодого игрока появляется достаточно хороший контракт и он может себе позволить какую-то роскошь. Это немного отталкивает от футбола.

    Спустя пару лет я осознал на себе, что в «Зените» так и произошло, когда я в юном возрасте немного ходил на дискотеки, мало времени уделял восстановлению и подготовке, пошел по наклонной. Но перейдя в «Амкар» все это закончилось», — сказал футболист.
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    Источник: Sports.ru

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    30.07.2015 00:58
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    Комментарии (8)
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    Гуливер
    1438210406
    в старости,тоже.... один Самуил ЭтоО знает толк
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    112910415
    1438224526
    плохо дело
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    sir_Alex
    1438225186
    Закончились деньги в Перми
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    nahan
    1438227694
    А на западе куда большие зарплаты, но от этого головы не теряют...
    Ответить
    reni-05
    1438237587
    вот действие лимита, если бы платили за игру, а не за паспорт играли бы на много лучше и просто стали бы профессионалами просто, а не то что сейчас, они бы тренировались нормально
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    Madrik
    1438256969
    такое только вот у нас, в других странах посерьезней
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    ologreds
    1694997517
    numo437179
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