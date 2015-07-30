Максим Канунников: «Когда в 18-19 лет у молодого игрока появляется хороший контракт, он отталкивается от футбола»

Форвард «Рубина» Максим Канунников рассказал о проблемах молодых игроков, заключающих хорошие контракты.



«Я на себе прошел, когда в 18-19 лет у молодого игрока появляется достаточно хороший контракт и он может себе позволить какую-то роскошь. Это немного отталкивает от футбола.



Спустя пару лет я осознал на себе, что в «Зените» так и произошло, когда я в юном возрасте немного ходил на дискотеки, мало времени уделял восстановлению и подготовке, пошел по наклонной. Но перейдя в «Амкар» все это закончилось», — сказал футболист.