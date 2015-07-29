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    Благо готов сыграть со «Штурмом»

    Полузащитник «Рубина» Благо Георгиев поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Штурма». Игрок заявил, что готов выйти на поле.


    «Если я здесь, то готов, но решает главный тренер. Пропустил первые игры. Он были не самые удачные, но и прошлый сезон мы так же начали, а потом набрали форму. Поэтому не нужно делать выводы, форма придет, хорошие игры придут. Ничего не случилось. Завтра одна игра, в которой нужно делать хороший результат», – цитирует Благо официальный сайт «Рубина»
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Рубин»

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    29.07.2015 22:15
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    Комментарии (4)
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    РЭП НИГГА
    1438204238
    меньше слов,больше дела.....
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    nahan
    1438226156
    Лишь бы не опозорились...
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    Timmi-80
    1438252081
    давай, работай
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    ologreds
    1694997517
    numo437165
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