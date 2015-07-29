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    Дерлис Гонсалес близок к переходу в киевское «Динамо»

    Парагвайский вингер «Базеля» Дерлис Гонсалес заявил, что в самое ближайшее время завершит все детали по переходу в киевское «Динамо». Сегодня игрок проходил медосмотр в клинике «Борис».

    «Я еще вчера прилетел в Киев. Для завершения сделки осталось пройти углубленный медосмотр и подписать контракт. Конечно, меня очень радует, что в тренерском штабе «Динамо» работают несколько испанцев, а в команде есть футболисты из Португалии и Бразилии. Я уверен, что смогу быстро адаптироваться в своем новом клубе», — заявил Гонсалес.
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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    29.07.2015 21:38
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    Комментарии (8)
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    Lazio-Kiev
    1438196140
    Сам футболист перед вылетом в Украину сказал: "Базель вел переговоры по моему трансферу с несколькими серьезными командами, но лично для меня все перевесил факт выступления Динамо в Лиге чемпионов. Хочу наилучшим образом проявить себя в Украине, чтобы затем перейти в именитый европейский клуб", — заявил Дерлис Гонсалес. Гонсалес, выступавший на недавнем Кубке Америки за Парагвай, попал в символическую сборную турнира. Трансферная стоимость футболиста, который лишь год назад подписал новый контракт с швейцарцами на пять лет, оценивается в районе от 10 до 15 миллионов евро.
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    sir_Alex
    1438198271
    Тогда удачи
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    DavideSanton
    1438204681
    Замена Ярмоленко. Хорошая замена
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    makerdream
    1438204766
    Добро пожаловать! Перекрестись, что не в спартак... не в цска
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    nahan
    1438225690
    Характеристика способностей игрока на уровне.
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    ologreds
    1694997517
    numo437162
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