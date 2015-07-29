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    Ярмоленко раздумывает над предложением «Тоттенхэма»

    Лондонский «Тоттенхэм» все еще рассчитывает заполучить полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. «Шпоры» фактически продали своего вингера Эрика Ламелу в «Порту» и на вырученные деньги намерены подписать более стабильного и качественного исполнителя.

    В трансферных планах команды Маурисио Почеттино Хосе Кальехон из «Наполи», а также Андрей Ярмоленко. Издание Goal.com пишет, что в ближайшее время «Тоттенхэм» вступит в активные переговоры с «Динамо», сам украинский футболист уже знает об интересе со стороны лондонцев.
    Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис отказал в трансфере 25-летнего футболиста «Сток Сити». Кроме этого сам Ярмоленко заявил, что определится со своим будущим в течение ближайшего месяца
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    Источник: СПОРТ.UA

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    29.07.2015 20:01
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    Комментарии (19)
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    sir_Alex
    1438190771
    А что тут думать??
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    asgard25
    1438191538
    Норм.вариант для него!
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    POLTARAWKA
    1438193481
    Чего думает, быстрей бежать надо в Англию
    Ответить
    miggel
    1438194646
    Скорее всего, тут не все зависит от него, он может и захочет перейти, а Суркис или Ребров могут заблокировать сделку, как со Стоком... Но если Ярмоленко действительно рассчитывает поиграть в Европе, то ему уже пора уходить из Динамо и Тоттенхем - очень хороший вариант...
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    Grabovsky
    1438196818
    надо ехать
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    wingback
    1438196874
    Кули тут думать?! Надо текать!
    Ответить
    alexov222
    1438201596
    ни на одном ангольском сайте не видел такую инфу...а про ламелу просто гон,леви ни за что не продаст его за такую цену)
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    nahan
    1438225102
    Это уже интересное предложение.
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    dzvinka
    1438244733
    че тут еще думать идти конечно, хотя не верится что решает сам Андрей, никуда его не пустят, он там поруках повязан скорей всего.
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    ologreds
    1694997519
    numo437152
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