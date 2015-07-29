Ярмоленко раздумывает над предложением «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» все еще рассчитывает заполучить полузащитника киевского «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко. «Шпоры» фактически продали своего вингера Эрика Ламелу в «Порту» и на вырученные деньги намерены подписать более стабильного и качественного исполнителя.

В трансферных планах команды Маурисио Почеттино Хосе Кальехон из «Наполи», а также Андрей Ярмоленко. Издание Goal.com пишет, что в ближайшее время «Тоттенхэм» вступит в активные переговоры с «Динамо», сам украинский футболист уже знает об интересе со стороны лондонцев.

Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис отказал в трансфере 25-летнего футболиста «Сток Сити». Кроме этого сам Ярмоленко заявил, что определится со своим будущим в течение ближайшего месяца