Полузащитник Кристиан Нобоа перешел в «Ростов» из греческого ПАОКа. Контракт с 30-летнего хавбека рассчитан на два года.



Нобоа в составе «Рубина» становился двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка. Всего за казанский клуб Нобоа сыграл 107 игр и забил 22 гола. В зимнее межсезонье 2011/12 Нобоа перешeл в московское «Динамо», за которое отличился 12 раз в 78 матчах. 9 января 2015 года Кристиан стал игроком греческого клуба ПАОК. На счету Нобоа 49 встреч за национальную сборную Эквадора.