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    Нобоа перешел в «Ростов»

    Полузащитник Кристиан Нобоа перешел в «Ростов» из греческого ПАОКа. Контракт с 30-летнего хавбека рассчитан на два года.


    Нобоа в составе «Рубина» становился двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка. Всего за казанский клуб Нобоа сыграл 107 игр и забил 22 гола. В зимнее межсезонье 2011/12 Нобоа перешeл в московское «Динамо», за которое отличился 12 раз в 78 матчах. 9 января 2015 года Кристиан стал игроком греческого клуба ПАОК. На счету Нобоа 49 встреч за национальную сборную Эквадора.
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    Источник: ФК «Ростов»

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    29.07.2015 19:32
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    Комментарии (32)
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    Cэм Винчестер
    1438200254
    Бердыев собирает новый Рубин, только на Дону
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    puzia027
    1438207676
    Рыжикова притащить осталось))
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    Leshik07
    1438208889
    Пусть Бердыев еще и Ансальди перетащит, в Зените всё равно не светит уже ничего) Ну или Рыжикова чтоб в каждой линии по бывшему казанцу было)
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    nahan
    1438224983
    Отличная новость!
    Ответить
    ПинКот
    1438225181
    Когда Нобоа уходил из Рубина,КББ ему сказал" если что двери всегда открыты,ты мне как сын!" Вот и вернулся блудный сын.Надеюсь оправдает надежды ростовчан.
    Ответить
    ПинКот
    1438225315
    Когда Нобоа уходил из Рубина,КББ ему сказал" если что двери всегда открыты,ты мне как сын!" Вот и вернулся блудный сын.Надеюсь оправдает надежды ростовчан.
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    vgarakh
    1438238258
    Хорошая новость, спасибо Ивану Игнатьевичу Саввиди за помощь Ростову.
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    89508460434
    1438242859
    Отличная новость))))
    Ответить
    89508460434
    1438242958
    Верим в Ростов!!!!!!!
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    ologreds
    1694997519
    numo437148
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