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    • Ринат Билялетдинов: «Настрой на игру со «Штурмом» присутствует»

    Ринат Билялетдинов: «Настрой на игру со «Штурмом» присутствует»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против австрийского «Штурма», а также рассказал о кадровых проблемах команды.

    «Конечно, настрой на матч присутствует. Каждая новая игра – это испытание. Отталкиваться от предыдущих матчей надо только в плане анализа. Пора уже когда-то начинать выигрывать.

    Вакасо прибыл из аренды в «Селтике» , но с основной группой игроков не тренировался. Девич и Ливайя тренируются с главной командой, но по дополнительной программе. Вопрос с МВила решается с «Динамо», – сказал Билялетдинов официальному сайту «Рубина».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.


    Источник: ФК «Рубин»

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    29.07.2015 19:25
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    Комментарии (10)
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    112910415
    1438187378
    выигрывать - да, пора!
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    LSM980
    1438188849
    Думаю,щас Рубину ЛЕ ни к чему,после двух поражений в ЧР.На носу матч со Спартаком..Рубину логично было бы слиться с ЛЕ
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    qasi35
    1438188980
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    makkie
    1438189162
    Нехилый календарь у Рубина - два выезда непростых. А скамеечка то коротка... На морально-волевых!
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    бомбардирр
    1438190587
    Надо выиграть их тренер много на себя взял без оговорок это дело чести
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    artem 81
    1438192220
    По ходу очень сложно будет даже в ничейку сыграть
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    LeXxX282828
    1438198029
    Действительно, будет сложно. Будем болеть за наших!!!
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    sir_Alex
    1438198564
    Удачи и победы
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    nahan
    1438224940
    Настрой он разный бывает...
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    ologreds
    1694997519
    numo437147
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