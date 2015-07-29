Ринат Билялетдинов: «Настрой на игру со «Штурмом» присутствует»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против австрийского «Штурма», а также рассказал о кадровых проблемах команды.

«Конечно, настрой на матч присутствует. Каждая новая игра – это испытание. Отталкиваться от предыдущих матчей надо только в плане анализа. Пора уже когда-то начинать выигрывать.

Вакасо прибыл из аренды в «Селтике» , но с основной группой игроков не тренировался. Девич и Ливайя тренируются с главной командой, но по дополнительной программе. Вопрос с МВила решается с «Динамо», – сказал Билялетдинов официальному сайту «Рубина».







