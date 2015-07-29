«Болонья» включилась в гонку за Балотелли

Спортивный директор «Болоньи» сообщил, что новичок Серии А не прочь подписать итальянского форварда «Ливерпуля» Марио Балотелли. Ранее интерес к Балотелли приписывали «Сампдории».



«Мы готовы подписать Балотелли за разумную цену, однако должны уважать финансовые возможности. Если «Болонья» все же подпишет Марио, он будет мотивирован выступать хорошо», – рассказал представитель клуба.



Напомним, «Ливерпуль» готов расстаться с Балотелли и оценил того в 10 миллионов евро.



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