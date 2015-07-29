Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Болонья» включилась в гонку за Балотелли

    Спортивный директор «Болоньи» сообщил, что новичок Серии А не прочь подписать итальянского форварда «Ливерпуля» Марио Балотелли. Ранее интерес к Балотелли приписывали «Сампдории».

    «Мы готовы подписать Балотелли за разумную цену, однако должны уважать финансовые возможности. Если «Болонья» все же подпишет Марио, он будет мотивирован выступать хорошо», – рассказал представитель клуба.

    Напомним, «Ливерпуль» готов расстаться с Балотелли и оценил того в 10 миллионов евро.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Busta Rhumes
    1438181256
    до чего Марио докатился(((
    Ответить
    qasi35
    1438181290
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
    Ответить
    Костя-ФК Барселона
    1438183529
    Из-за своего характера он уже 10 лямов стоит!
    Ответить
    бомбардирр
    1438191050
    Зря это в данный момент не командный игрок а футбол командная игра
    Ответить
    Katl
    1438192997
    Как раз команда для этого Марио
    Ответить
    nahan
    1438224518
    Докатился супер Марио...
    Ответить
    Gerard87
    1438236642
    да отдайте хоть за 5 млн на.уй он не нужен
    Ответить
    ologreds
    1694997519
    numo437132
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+