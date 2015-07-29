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    • Марадона подтвердил намерение участвовать в выборах президента ФИФА

    Марадона подтвердил намерение участвовать в выборах президента ФИФА

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил своe намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещeнном на портале El Pibe de Oro.

    «Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное. Я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе. С нас довольно коррупции, довольно воровства!» – заявил Марадона.

    Напомним, выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 13:49
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    Комментарии (11)
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    nahan
    1438171063
    Не по Диего шапка...
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    серИт
    1438177358
    дорогу принял чтоль
    Ответить
    Юрий из Ростова
    1438177767
    Сначала Марадонна, потом Зико... Кто следующий из великих захочит быть главным футбольным функционером на планете?
    Ответить
    cska plus
    1438177907
    то есть, наркоманам стало быть можно президентовать!
    Ответить
    Baisangur95reg
    1438180216
    Нарик
    Ответить
    112910415
    1438180391
    Диего Армандович не имеет шансов
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    qasi35
    1438181727
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    rm br
    1438183122
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    wingback
    1438204679
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    ologreds
    1694997520
    numo437114
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