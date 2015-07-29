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    • Газзаев: «Игроки «Спарты» в матче с ЦСКА творили в атаке все, что хотели»

    Газзаев: «Игроки «Спарты» в матче с ЦСКА творили в атаке все, что хотели»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре «армейцев» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой», который состоялся накануне в Москве и завершился со счетом 2:2.

    «Спарта» – не самая слабая команда. Они лидеры чешского футбола, в команде играют сборники. Если их недооценили, то это проблема ЦСКА. Гости самоуверенно владели мячом на протяжении матча, делая это не только у ворот соперника, но и у своих. «Спарта» – уверенная команда, никакой паники в их действиях я не заметил.

    Отдельная тема – это оборона ЦСКА. Игроки гостей творили в атаке все, что хотели. Отсутствовала плотность между защитниками. Отсюда и два забитых мяча. Так играть в Лиге Чемпионов нельзя. Этим результатом ЦСКА осложнил задачу выхода в следующий раунд. Однако, я уверен, что в клубе сделают необходимые выводы.

    Я не считаю, что ЦСКА стоит сделать паузу в еврокубках и начать перестройку. Армейцы на протяжении многих сезонов достойно играют с европейскими командами. Не всегда удачно, но достойно. Однако, перестраиваться надо, причем в кратчайшие сроки», – приводит слова Газзаева источник.

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    Источник: Спорт FM

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    29.07.2015 11:37
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    Комментарии (36)
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    spartak never die
    1438173943
    Нафига Краснодар слил место в ЛЧ этим лузерам,ппц... Теперь на голубых только надежда.
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    stavr74
    1438174824
    Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 28-м матче подряд Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил мяч в матче со «Спартой» в отборочном раунде Лиги чемпионов, продлив серию, когда вратарь не смог уйти с поля без пропущенного мяча в самом престижном клубном турнире ))))))))))))))
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    ABir
    1438175162
    Может и правильно. Пусть этот сезон отыграют в ЛЕ.
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1438177663
    ДА давайте уже без мягкостей- сыграл бы так спартак- разнесли бы в пух и прах.НАДО ПРИЗНАТЬ! ОБОРОНА ЦДКА БЫЛА МЕРТВОЙ.и хорошо еще,что пока всего два залетели к ДЫрофееву.ТО ЛИ БУДЕТ В ПРАГЕ
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1438177822
    А вообще уровень цдка смешон.Правда так судьи помогают последние годы, что в чемпионате он и отскакивают и потом кажется их болелам даже можно в ЛЧ замахнуться.Ну а там даже СПАРТА возит как угодно.И судьи не свистят падения!
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    KARE
    1438187006
    Дома \"дырке\" штуки 3-4 вкатят между ног !!!
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    RIR68
    1438188001
    не, не всё. у них желаний было мало. к нашему счастью-несчастью.
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    RIR68
    1438188303
    больше всего это заводит клуп тринадцатьлетбезтрофеев. забыли, как вас на открывашке в последнем матче рылом в навоз запихнули?
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    Конявый18
    1438246198
    мяско брешит рьяно здесь, на своих мастеров посмотрите....
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    ologreds
    1694997521
    numo437104
    Ответить
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