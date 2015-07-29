«Селтик» хочет купить Антонини

"Селтик» проявляет интерес к защитнику «Дженоа» Луке Антонини, информирует источник.



32-летний футболист не вписывается в игровую философию главного тренера «грифонов» Джан Пьеро Гасперини. В минувшем сезоне Антонини принял участие в 7 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол.



Срок действия контракта защитника рассчитан до 2016 года, но его трансфер обойдется чемпиону Шотландии недорого.

Антонини – воспитанник молодежной академии «Милана» и числился в клубе с 2001 по 2013 год. Большую часть карьеры игрок защищал цвета итальянских команд на правах аренды.



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