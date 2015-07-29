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    «Селтик» хочет купить Антонини

    "Селтик» проявляет интерес к защитнику «Дженоа» Луке Антонини, информирует источник.

    32-летний футболист не вписывается в игровую философию главного тренера «грифонов» Джан Пьеро Гасперини. В минувшем сезоне Антонини принял участие в 7 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол.

    Срок действия контракта защитника рассчитан до 2016 года, но его трансфер обойдется чемпиону Шотландии недорого.
    Антонини – воспитанник молодежной академии «Милана» и числился в клубе с 2001 по 2013 год. Большую часть карьеры игрок защищал цвета итальянских команд на правах аренды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 10:12
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    Комментарии (3)
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    qasi34
    1438161211
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438170015
    Удачи Антошке...
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    ologreds
    1694997523
    numo437095
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