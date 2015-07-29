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    • Ордец: «Фанаты «Фенербахче» освистывали «Шахтер» даже на разминке»

    Ордец: «Фанаты «Фенербахче» освистывали «Шахтер» даже на разминке»

    Защитник «Шахтера» Иван Ордец не стал скрывать, что для него наибольшей сложностью в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Фенербахче» (0:0) было давление стамбульских болельщиков. По словам футболиста, турецкие фанаты освистывали горняков даже во время предматчевой разминки. Ответный матч пройдет 5 августа во Львове.

    «Мы добились хорошего результата, не пропустили, создали моменты, особенно в первом тайме, но, к сожалению, не реализовали их, – приводит официальный сайт «Шахтера» слова футболиста. – Во многом действовали на контратаках. А во второй половине встречи уже подустали, жара давала о себе знать. Естественно, дома нужно будет действовать еще внимательней, надежней. А вообще, самым сложным в этом поединке было привыкнуть к давлению трибун: нас даже на разминке освистывали».

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    29.07.2015 09:36
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    Комментарии (11)
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    sir_Alex
    1438152669
    Полный ордец!
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    Субъективное мнение
    1438152746
    В Турции легко, только в отеле с \"all inclusive\"...
    Ответить
    RIR68
    1438155985
    трудно играть, когда не скачут на трибунах.
    Ответить
    vitya valdes
    1438158046
    как для дебюта - вполне неплохо сыграл Иван.
    Ответить
    112910415
    1438158640
    всё будет хорошо
    Ответить
    Ubuntu
    1438158643
    Удачи Шахтёру в ответке
    Ответить
    DXTK
    1438160038
    Фанаты ведут себя, как стадо Гопников, а то говорят Только в России ухают, вон пожалуйста в Турции не отстают.
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    qasi34
    1438161230
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438169951
    Там болельщики буйные...
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    ologreds
    1694997523
    numo437092
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