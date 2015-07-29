Агент: Думбия не думает об уходе из «Ромы»

Ивуарийский нападающий «Ромы» Сейду Думбия в настоящее время не думает об уходе из итальянской команды, заявил агент игрока Жан-Бернар Бейтризон.



Ранее стало известно, что «Рома» намерена продать Думбия, который перешел в итальянскую команду в январе из московского ЦСКА, но так и не сумел закрепиться в основном составе. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что клуб заинтересован в возвращении форварда, но пока не удалось достичь согласия о трансфере с «Ромой».



«В настоящее время Думбия не думает об уходе из «Ромы». Он только пришел в команду в январе. Переход в зимний период всегда сложен, это требует времени для адаптации. Но во время летнего трансферного окна может случиться что угодно», – сказал Бейтризон.



Всего Думбия провел за «Рому» 14 игр и забил два мяча. Также в его активе 29 матчей и 4 гола за сборную Кот-д'Ивуара.



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