Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Агент: Думбия не думает об уходе из «Ромы»

    Ивуарийский нападающий «Ромы» Сейду Думбия в настоящее время не думает об уходе из итальянской команды, заявил агент игрока Жан-Бернар Бейтризон.

    Ранее стало известно, что «Рома» намерена продать Думбия, который перешел в итальянскую команду в январе из московского ЦСКА, но так и не сумел закрепиться в основном составе. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что клуб заинтересован в возвращении форварда, но пока не удалось достичь согласия о трансфере с «Ромой».

    «В настоящее время Думбия не думает об уходе из «Ромы». Он только пришел в команду в январе. Переход в зимний период всегда сложен, это требует времени для адаптации. Но во время летнего трансферного окна может случиться что угодно», – сказал Бейтризон.

    Всего Думбия провел за «Рому» 14 игр и забил два мяча. Также в его активе 29 матчей и 4 гола за сборную Кот-д'Ивуара.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 06:20
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1438152151
    не думает он... подкоп роет ночами!
    Ответить
    andr2112
    1438153349
    А зачем ему думать, если для этого есть агент!
    Ответить
    qasi34
    1438161554
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    nahan
    1438169030
    Врет агент, они всегда своими интересами за игрока говорят.
    Ответить
    sir_Alex
    1438179015
    Агент решает
    Ответить
    ologreds
    1694997523
    numo437079
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+