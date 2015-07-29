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    ДФЛ пожелала успехов Слуцкому в сборной России

    Детская футбольная лига — организация, занимающаяся развитием детско-юношеского футбола на территории России, на своем сайте выступила с заявлением от имени президента Виктора Горлова по поводу назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России.
    «Вся тренерская жизнь Леонида Викторовича прошла на моих глазах. Мы гордимся, что он начинал свою тренерскую карьеру в ДФЛ, тренируя волгоградскую «Олимпию». С ней дважды в 1996 и 1997 становился чемпионом. Так, что дух победителя он воспитывал себя еще с юности. Через огранку Слуцкого прошли десятки мальчишек, среди которых приеры чемпионата Европы Роман Адамов и Денис Колодин. А сколько он еще их подготовил для команд мастеров в той же «Олимпии», а потом в станице Полтавская, куда его отправила на время судьба. Я думаю, новой ступеньке на пути к тренерской вершине сейчас радуются и Волгограде, и в Полтавской, в Элисте, Самаре, в несуществующей, увы, «Москве». Везде, где он трудился.
    Детская футбольная лига желает Леониду Викторовичу успехов!», – сказано в заявлении.

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    Источник: ДФЛ

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    29.07.2015 00:24
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    Комментарии (8)
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    kkomov
    1438118983
    толстого физрука поставили - еще меньше болельщиков будет у сборной.
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    Диктор
    1438139348
    Нигде кроме ДФЛ -не радуются.Все плачут.
    Ответить
    112910415
    1438145502
    успехи будут небольшие, детские?
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    sir_Alex
    1438154094
    Главное, что дети рады
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    Павлюченко 13
    1438162170
    Еще ничего не известно, а уже поздравляют...
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    nahan
    1438168578
    Осталась формальность-назначить...
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    RMUKMU
    1438198618
    Нельзя Слуцкого в сборную. Вы видели его на скамейке в матче со Спартой? На матче с Швецией у него вообще инфаркт случится.
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    ologreds
    1694997524
    numo437069
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