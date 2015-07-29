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    • В ближайшие дни Нобоа должен подписать контракт с «Ростовом»

    В ближайшие дни Нобоа должен подписать контракт с «Ростовом»

    Как сообщает «Советский спорт», полузащитник греческого ПАОКа Кристиан Нобоа в скором времени должен перейти в «Ростов». Существенную роль в трансфере играет владелец пиренейского клуба Иван Саввиди, известный ростовский коммерсант и олигарх. Планируется, что эквадорец станет южанином до игры третьего тура РФПЛ против «Краснодара».
    В переходе Нобоа заинтересован лично главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев, который работал с игроком в бытность наставником казанского «Рубина». Следует сказать, что жена южноамериканца — россиянка.

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    Источник: «Советский спорт»

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    29.07.2015 00:16
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    Комментарии (27)
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    112910415
    1438165556
    это сильно
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    Barcelona_Rostov
    1438166676
    хорошее усиление...но как быть с лимитом....в защите Баштуш и Навас железно,Гацкан и Канга и Калачев в центре,еще есть Азмун,Думбия и Ю Бен Су и вот Нобоа..пусть кореец не твердый игрок основы конечно...будем смотреть,что Бердыев придумает...
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    nahan
    1438168531
    Отличная новость! Ждём!!!
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    Sevastopol-www
    1438169482
    Куда иголочка, туда и ниточка...
    Ответить
    777БАРС52
    1438171507
    отличная новость!!!
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1438185446
    Бердыев не только хороший тренер,политик и стратег.Налаживает отношения с Савиди ,который в своё время хотел купить клуб Ростов.Хорошая\ новость.
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    ЮГ РОССИИ
    1438191855
    Будет и не парочка а больше.
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    RMUKMU
    1438198248
    Вздёрнуть такого новостника!
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    Aslan Akkalaev
    1438229751
    Умолкни пиз..а!
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    ologreds
    1694997524
    numo437067
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