Слуцкий: «Не получилось зацепить плацдармы»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (2:2), информирует «Чемпионат.ком».
«Не получилось сегодня зацепить те плацдармы, которые были. Мы быстро открыли счет и, наверное, могли бы так быстро не пропускать ответный мяч, капитализировать эти вещи. Можно было забивать пенальти при счете 1:1, правильно выстроить игру при 2:1. А получился матч неиспользованных возможностей – в том плане, что игра несколько раз предоставляла нам шансы. К большому сожалению, не все получилось в плане оборонительных действий», – констатировал тренер.
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