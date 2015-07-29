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    Слуцкий: «Не получилось зацепить плацдармы»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (2:2), информирует «Чемпионат.ком».
    «Не получилось сегодня зацепить те плацдармы, которые были. Мы быстро открыли счет и, наверное, могли бы так быстро не пропускать ответный мяч, капитализировать эти вещи. Можно было забивать пенальти при счете 1:1, правильно выстроить игру при 2:1. А получился матч неиспользованных возможностей – в том плане, что игра несколько раз предоставляла нам шансы. К большому сожалению, не все получилось в плане оборонительных действий», – констатировал тренер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 00:10
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    Комментарии (18)
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    kkomov
    1438119216
    толстяк лишнее подтверждение что поглощение американского фаст-фуда приводит росту живота и деградации ума.
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    Диктор
    1438121970
    Как всегда-сольетесь в ответном матче.Одни понты.И эту качалку тренером сборной хотят поставить-полный мрак.
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    Диктор
    1438138476
    Да у тебя без Гинера вообще ничего не получается.
    Ответить
    112910415
    1438145379
    он точно сказал "зацепить"?!
    Ответить
    cergei1971
    1438148873
    это вам не ваша деревня!!!А европа.в России виден уровень после таких матчей.В России главное деньги большие получать и панты кидать для простого народа!!!!!Клоуны
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    sir_Alex
    1438154518
    Рокоссовский от футбола
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    Павлюченко 13
    1438162009
    Не хочется комментировать слова Слуцкого, надеюсь он сам все трезво оценит!
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    nahan
    1438168488
    Во втором матче придется не допускать таких ошибок.
    Ответить
    Ни туп
    1438193388
    он кому игру пересказывает? мы все видели этот табун с бараньеми головами и куриными мозгами...
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    ologreds
    1694997524
    numo437066
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