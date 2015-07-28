Бабаев: «ЦСКА делает все, чтобы заполучить Думбия»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о поисках нападающего для команды, сообщает «Чемпионат.ком».
«Аарон Оланаре из «Гуанчжоу Фули» действительно находится в наших интересах. Есть переговорный процесс. Китайцы не проявляют большого энтузиазма, чтобы продать футболиста. Тем более в последнее время он неплохо выглядит и забил пару голов. «Рома» заняла жесткую позицию по Сейду Думбия, пока ничего не изменилось. Итальянцы хотят продать игрока, их можно понять. До конца трансферного окна много времени, и мы предпринимаем всевозможные усилия, чтобы вернуть Думбия. Корректируем предложение, продолжаем переговоры, но пока они стоят жестко на своем. Хочется, чтобы он перешел как можно раньше», – сказал функционер.
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