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    Бабаев: «ЦСКА делает все, чтобы заполучить Думбия»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о поисках нападающего для команды, сообщает «Чемпионат.ком».
    «Аарон Оланаре из «Гуанчжоу Фули» действительно находится в наших интересах. Есть переговорный процесс. Китайцы не проявляют большого энтузиазма, чтобы продать футболиста. Тем более в последнее время он неплохо выглядит и забил пару голов. «Рома» заняла жесткую позицию по Сейду Думбия, пока ничего не изменилось. Итальянцы хотят продать игрока, их можно понять. До конца трансферного окна много времени, и мы предпринимаем всевозможные усилия, чтобы вернуть Думбия. Корректируем предложение, продолжаем переговоры, но пока они стоят жестко на своем. Хочется, чтобы он перешел как можно раньше», – сказал функционер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 23:40
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    Комментарии (11)
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    Shaft
    1438116880
    Снова ЦСКА наваривается на продаже форварда, который больше раскручен, чем действительно классный игрок. Почему-то вот Олич-то не возвращался. Селекция уже давно не селекция и от Спартака и прочих "товарищей", сопоставимых по бюджету, ни чем не отличается совершенно
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    RIR68
    1438118315
    да уж...
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    kutnik64
    1438119661
    Хочется чтобы он перешел как можно раньше . а платить не хочется. Чисто еврейский подход.
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    112910415
    1438136064
    и хочется, и колется
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    sir_Alex
    1438143151
    Туда-сюда, обратно
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    Павлюченко 13
    1438161861
    А других вариантов нет?
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    nahan
    1438168313
    Это будет самым важным подписанием в новом сезоне.
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    RMUKMU
    1438194374
    Не пойму почему Думбия отказал Бешикташу? Чемпионат одного уровня с РФПЛ, клуб стабильно играет в Европе, немаленькая зарплата.
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    ologreds
    1694997524
    numo437063
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