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    Тошич: «ЦСКА был лучше «Спарты»

    Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился комментариями о сопернике после вторничного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (2:2).
    «Видно, что это очень хорошая команда. Она забила нам дважды, не проиграла. Мне понравились три футболиста в центре поля в составе «Спарты», хорошая группа атаки. Но все равно я думаю, что ЦСКА сегодня был лучше. Просто нужно реализовывать свои моменты. Вы же знаете, что наш соперник выиграл в Чехии серебро. Это подразумевает то, что он играет в атакующий футбол и стремится побеждать в каждой встрече. Так же действуют и лидеры Российской премьер-лиги – мы, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Локо». А вот разница по сравнению с нашими первыми двумя матчами в нынешнем чемпионате, думаю, кое-какая есть», – сказал серб «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 22:24
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    Комментарии (27)
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    Adler angriff
    1438115098
    Любому не ослепленному конизмом мозга было хорошо заметно преимущество Спарты.
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    DXTK
    1438116384
    Жаль но на счете почему-то это не отразилось. Так все говорят в свое оправдание, мы были лучше сегодня, но нам чуточку не повезло. Естественно, что кубковые матчи в ЛЧ сильно отличаются от внутреннего первенства, тут команды не позволяют себе играть в пол силы. Каждый хочет победить и пройти дальше.
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    RIR68
    1438118257
    бубнов опровергнет. двоечники.
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    Диктор
    1438138738
    Это не чемпионат России -где Гинер договорится.Тут ребятки вам с вашим составом ничего не светит.
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    112910415
    1438143752
    неуловимо лучше
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    cergei1971
    1438149108
    это вам не ваша деревня!!!А европа.в России виден уровень после таких матчей.В России главное деньги большие получать и панты кидать для простого народа!!!!!Клоуны
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    eugen-han
    1438149940
    это неправда,что лучше,потому что счёт на табло говорит о равной игре с ничейным результатом.
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    Павлюченко 13
    1438161822
    Как можно пропускать сразу после забитых мячей? Ведь еще в детских школах учат, что после забитого или пропущенного мяча, нужно 1-2 минуты спокойно мяч покатать, не нагнетать обстановку, иначе на эмоциональном фоне можно бед себе наделать...
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    nahan
    1438168062
    Глупые ошибки в обороне стоили ничьи...
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    ologreds
    1694997524
    numo437057
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