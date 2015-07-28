Тошич: «ЦСКА был лучше «Спарты»

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился комментариями о сопернике после вторничного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (2:2).
«Видно, что это очень хорошая команда. Она забила нам дважды, не проиграла. Мне понравились три футболиста в центре поля в составе «Спарты», хорошая группа атаки. Но все равно я думаю, что ЦСКА сегодня был лучше. Просто нужно реализовывать свои моменты. Вы же знаете, что наш соперник выиграл в Чехии серебро. Это подразумевает то, что он играет в атакующий футбол и стремится побеждать в каждой встрече. Так же действуют и лидеры Российской премьер-лиги – мы, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Локо». А вот разница по сравнению с нашими первыми двумя матчами в нынешнем чемпионате, думаю, кое-какая есть», – сказал серб «Спорт-Экспрессу».
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