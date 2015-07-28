Лев: «Балотелли был гением, но сейчас редко играет на пределе возможностей»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своим мнением о футболисте английского «Ливерпуля» и сборной Италии Марио Балотелли, информирует «Спорт-Экспресс».
«Когда я время от времени смотрел за Балотелли в сборной Италии или в матче против нас на Euro-2012, он был просто гениален! Если бы он на сто процентов использовал свой потенциал, его было бы невозможно остановить. Но, конечно, он редко играет на пределе возможностей, он проявляет себя изредка и использует мало моментов», – поведал специалист.
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