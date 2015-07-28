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    • Лев: «Балотелли был гением, но сейчас редко играет на пределе возможностей»

    Лев: «Балотелли был гением, но сейчас редко играет на пределе возможностей»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своим мнением о футболисте английского «Ливерпуля» и сборной Италии Марио Балотелли, информирует «Спорт-Экспресс».
    «Когда я время от времени смотрел за Балотелли в сборной Италии или в матче против нас на Euro-2012, он был просто гениален! Если бы он на сто процентов использовал свой потенциал, его было бы невозможно остановить. Но, конечно, он редко играет на пределе возможностей, он проявляет себя изредка и использует мало моментов», – поведал специалист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 21:34
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    Комментарии (9)
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    KARE
    1438109381
    Он в не поля очень много\"балотеллил\" !!!
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    No problem
    1438109986
    \"Трудный ребенок\"
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    CombatFrog
    1438112094
    Нормального тренера не нашлось на него. все по головке гладили. надо было пригрозить...
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    MarkN1007
    1438116411
    гений без букви е
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    рус фан
    1438124715
    Да Марио знатно забил дубель Немцам на евро 2012.
    Ответить
    Aza23becks
    1438127060
    Из всех тренеров в Марио больше всех верил Пранделли, но он не оценил поддержку тренера
    Ответить
    112910415
    1438143361
    подавал большие надежды...а потом с этим завязал!
    Ответить
    nahan
    1438167836
    А теперь подаёт надежды на надежды...
    Ответить
    ologreds
    1694997524
    numo437052
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