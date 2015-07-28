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    РФС отправил в ФИФА документы по делу Фримпонга

    Сотрудник юридического отдела Российского футбольного союза Денис Рогачев рассказал ТАСС, что его организация отправила в ФИФА документальный отчет по инциденту с игроком «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом. Напомним, что в матче первого тура РФПЛ против «Спартака» уфимец показал неприличный жест болельщикам красно-белых, которые якобы ухали в его адрес и оскорбляли.
    Ганец получил дисквалификацию на два матча, один из них уже миновал.

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    Источник: ТАСС

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    28.07.2015 20:15
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    Комментарии (5)
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    порт
    1438104126
    Наложить гипс на средний палец Фримпонга.
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    Поц
    1438105442
    К документам прилагается палец Фримпонга в качестве доказательства.
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    Bobus
    1438108589
    как бы там ганцу ещё дисквы не добавили
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    sir_Alex
    1438109880
    ФИФА больше заняться нечем?
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    ologreds
    1694997524
    numo437043
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