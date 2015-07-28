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    Ройс решил остаться в «Боруссии»

    Представитель агентской компании «SportsTotal» поведал, что один из клиентов организации Марко Ройс, игрок дортмундской «Боруссии», намерен остаться в своем клубе как минимум до следующего трансферного окна.
    «Мы знаем о слухах, которые циркулируют вокруг персоны этого игрока. Но можно с уверенностью сказать, что Марко прекрасно чувствует себя в Дортмунде, хотя ему льстит интерес со стороны топ-клубов. Ройс принял твердое решение остаться в «Боруссии», никаких новостей по поводу нападающего больше не будет», – цитирует агентство tuttojuve.com.

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    28.07.2015 20:10
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    Комментарии (15)
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    No problem
    1438104112
    Если "акулы" футбола захотят его... вырвут со всеми потрохами, даж разрешения не спросят
    Ответить
    359569
    1438109449
    красавец
    Ответить
    CombatFrog
    1438112212
    может Ройс это новый Мальдини или Тотти? Жаль только только Борусси до величия Ромы и Милана не добраться
    Ответить
    Die Roten
    1438620145
    молодец ройс!
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    ologreds
    1694997525
    numo437042
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