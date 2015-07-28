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    • Суркис не стал продавать Ярмоленко «Сток Сити» за 20 млн евро

    Суркис не стал продавать Ярмоленко «Сток Сити» за 20 млн евро

    Английский «Сток Сити» сделал очередное предложение киевскому «Динамо» о приобретении полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко, сообщает «Спорт-Экспресс в Украине». «Гончары» предложили 20 миллионов евро, но табу на трансфер наложил лично президент киевлян Игорь Суркис.
    Вероятно, главный человек в «Динамо» ждет предложений от топ-клубов, которые пока не проявляют конкретной заинтересованности в Ярмоленко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    28.07.2015 19:20
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    Комментарии (10)
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    qasi32
    1438101396
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    ArsenalAlania
    1438103661
    потом уйдет бесплатно как коноплянка
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    Петр 1
    1438104789
    не стоит он этих денег - а еврей маху дал!
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    Поц
    1438105514
    Был шанс уехать в лучшую лигу мира. Будет теперь локти кусать.
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    STRONG999
    1438109702
    отступные днепру 10 млн - не совсем "на шару"))
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    REDWHITE_
    1438160883
    не удалось сбежать из укропии)
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    nahan
    1438167335
    Милану стоило бы пригласить Ярмоленко.
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    ologreds
    1694997526
    numo437037
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