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    Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб «Севильи»

    Российский специалист Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб испанского футбольного клуба «Севилья», который возглавляет Унаи Эмери, сообщается на официальном сайте команды.

    Черышев, отец полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева, станет одним из помощников Эмери наряду с Хуаном Карлосом Карседо и Пабло Виллануэвой.

    Дмитрий Черышев, выступавший за сборную России, ранее возглавлял детскую команду «Реала», нижегородскую «Волгу», молодежную команду санкт-петербургского «Зенита», казахстанский «Иртыш». Под его началом «Волга» вышла в полуфинал Кубка России.

    «Севилья» под началом экс-главного тренера московского «Спартака» Эмери дважды выиграла Лигу Европы, а в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Испании.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    28.07.2015 16:05
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    Комментарии (13)
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    sir_Alex
    1438090830
    Где только не работал
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    gооdbуegооdbоу
    1438091862
    Они еще бы Семина взяли
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    Старый Пью
    1438092035
    А вот это очень хорошо: легче будет молодежь российскую в аренду в хороший чемп устраивать. Даже во втором испанском дивизионе польза будет немалая.
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    Зенит 2015
    1438093701
    Ну какое место "завоевала" молодёжка Зенита мы помним, а так же знаем где Волга играет.
    Ответить
    112910415
    1438095199
    это он недурно движется!
    Ответить
    qasi32
    1438100281
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438166480
    Неплохо так, а теперь и Дениса к себе позовет...если послушают.
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    ologreds
    1694997526
    numo437024
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