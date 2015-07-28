Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб «Севильи»

Российский специалист Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб испанского футбольного клуба «Севилья», который возглавляет Унаи Эмери, сообщается на официальном сайте команды.



Черышев, отец полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева, станет одним из помощников Эмери наряду с Хуаном Карлосом Карседо и Пабло Виллануэвой.



Дмитрий Черышев, выступавший за сборную России, ранее возглавлял детскую команду «Реала», нижегородскую «Волгу», молодежную команду санкт-петербургского «Зенита», казахстанский «Иртыш». Под его началом «Волга» вышла в полуфинал Кубка России.



«Севилья» под началом экс-главного тренера московского «Спартака» Эмери дважды выиграла Лигу Европы, а в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Испании.



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