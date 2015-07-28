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    Пономарев: «ЦСКА выиграет у «Спарты» со счетом 1:0»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спарта». Команды проведут первую встречу в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на «Арене Химки». Игра начнется 28 июля в 20:00 по московскому времени:

    «Оба клуба только начали сезоны в своих чемпионатах. Игра обещает быть серьезной, обоюдоострой. Но первое время «Спарта» будет обороняться, приглядываясь к сопернику. Игра ЦСКА в первых двух турах РФПЛ произвела хорошее впечатление.

    Футболистов, способных забить за «армейцев», достаточно много: Муса, Ерeменко, Дзагоев, Натхо, Тошич.
    Думаю, ЦСКА одержит победу в первом матче со счетом 1:0», – передает слова Пономарева «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 14:25
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    Комментарии (20)
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    spartach091
    1438085616
    лыжники продует с разницей в 1 мяч
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438086347
    А Вернблум что уже забить не может?
    Ответить
    sir_Alex
    1438089313
    Посмотрим
    Ответить
    FALCON52
    1438092070
    ЦСКА победит 2-0
    Ответить
    FALCON52
    1438092129
    И не пускайте отстойных клиентов с воронкообразным расширением ануса,типа,мяса на коляске!
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    FALCON52
    1438092199
    Что Спартак,что Спарта-одно органическое вещество!Г.........О!!!!!
    Ответить
    REDWHITE_
    1438095281
    Пономарев: «Спарта» выиграет у ЦСКА со счетом 1:0»
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    eugen-han
    1438106013
    цска ждёт ЛЕ,и это наверное лучше,чем быть аутсайдером в любой группе ЛЧ.
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    KARE
    1438109528
    чуть не угадал
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    ologreds
    1694997526
    numo437017
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