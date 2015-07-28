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    Владимир Пономаренко

    Тренер
    Имя Владимир
    Фамилия Пономаренко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 29 октября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Николаев 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.03.2015 Тернополь 4 : 2 Николаев
    28.03.2015 Николаев 1 : 2 Сталь
    04.04.2015 Десна 4 : 1 Николаев
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