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    Радимов: «Не понимаю, что Ткачук делает в моей команде»

    Главный тренер «Зенита»–2 Владислав Радимов после игры с «Томью» выразил удовлетворение игрой Дениса Ткачука, оформившего в матче хет-трик. Молодые футболисты из Санкт-Петербурга в гостях победили одного из претендентов на выход в Премьер-лигу со счетом 3:2.


    «Я не понимаю, что Ткачук делает в моей команде, он футболист другого уровня. А меняли его не для оваций, а потому что он еще не до конца готов физически и не может выдержать матч целиком», — заявил после матча Радимов.
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    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.07.2015 11:57
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    Комментарии (24)
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    qasi30
    1438083819
    я рассылаю спам, я дурачок
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    Старый Пью
    1438087909
    Ты сам ответил на свой вопрос, Влад: "он (Ткачук) еще не до конца готов физически". Вот этим он и занимается в твоей команде: готовится физически. А так-то все три гола - просто роскошные! Да и ответные от Томска - тоже. ФНЛ становится смотреть всё любопытственнее и любопытственнее :) Да и доступнее: канал Спорт - вот он.
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    eugen-han
    1438096219
    в аренду даже не отдают в самару,потому что не хотят усиливать другие клубы из ПЛ.....и свой тоже,но это напрямую исходит от главтренера ,который перечет селекционному отделу клуба.
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    Зенит 2015
    1438096256
    Первый гол Ткачук очень красиво забил, да и два последующих тоже хороши.
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    eugen-han
    1438096485
    кстати ткачук чем-то напоминает андрея тихонова в его лучшие годы,но только забивает больше и стабильно....пожалуй соглашусь с радимовым по уровню игрока - он перерос ФНЛ ещё вчера.
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    Viktor41
    1438096768
    Предложите его Андре.
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    Levadia
    1438097295
    А чего там понимать? Продолжит в том же духе - билет в первую команду будет в кармане.
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    artem 81
    1438193670
    В Краснодар его
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    skainet
    1438200598
    ну Радимов думаю не стал бы так оценивать игрока если бы он того не стоил
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    ologreds
    1694997528
    numo437006
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