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    Румменигге: «Уход Гвардиолы не станет концом света»

    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды. Румменигге подчеркнул, что это не стало бы для баварцев катастрофой.
    «Если Гвардиола продлит свой контракт с «Баварией», то это будет отличной новостью. Если же нет, то это не будет означать конец света», – цитирует Румменигге Kicker.
    Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что Гвардиола со следующего сезона возглавит «Манчестер Сити».
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    Источник: Kicker.de

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    28.07.2015 10:31
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    Комментарии (40)
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    Die Roten
    1438075629
    ура!конечно не станет!придет клопп надеюсь
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    Летчик66
    1438075647
    Я даже больше скажу для Баварии это будет праздником!
    Ответить
    112910415
    1438079500
    точно не станет
    Ответить
    RUSTY8
    1438081156
    я вот одного не пойму - все, в особенности глорье баварии хаят жосепа вот при хайнкесе такая была игра а потом секая разве бавария до прихода жосепа доминировала в европе 2-3 года немецкие клубы лч вообще по праздникам, раз в десять лет выигрывали и потом игра баварии в сезоне 2012/13 заслуга не только хайнкеса, но и ван гаала и хитцфельда так что осторожно с дифирамбами в адрес хайнкеса
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    qasi30
    1438084033
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    Кудайберген
    1438091953
    До прихода лысого был футбол у нас силовой с вариантами дальных ударов в створ. А сейчас пас ради паса. Эта тактика прекрасно проявляется против слабых команд, но не как против грандов. Поэтому сейчас надо играть контр атакующий футбол с элементами жесткого прессинга.
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    рус фан
    1438125308
    Бавария пускай продлит контракт с Пепом, перестройка команды по его замыслу еще не завершена.
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    nahan
    1438165216
    Продлят, а летом следующего года в МС уйдет...
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    weinmar
    1438169102
    Не только не будет означать конец света, скорее его уход ознаменует собой начало новой эпохи Баварии ))
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    ologreds
    1694997528
    numo436999
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