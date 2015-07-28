Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Самуэль Это'О: «Чемпионат Турции – самый развивающийся в Европе»

    Самуэль Это'О: «Чемпионат Турции – самый развивающийся в Европе»

    Нападающий Самуэль Это'О рассказал, что его побудило принять предложение из Турции, где он заключил контракт с клубом «Антальяспор». Камерунец не считает переход из «Сампдории» шагом назад в своей карьере.


    «Чемпионат Турции сейчас самый развивающий в Европе. Каждый год сюда приезжают все больше и больше футболистов мирового класса. Турецкие команды уверенно выступают в еврокубках, в чемпионате очень высокая конкуренция. Так что мой переход в «Антальяспор» это новый вызов. Я уже выиграл все трофеи в Италии и теперь хочу сделать то же самое в Турции», сказал Это'О «Известиям».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алёша Мясной
    1438067804
    подлизал
    Ответить
    Алёша Мясной
    1438067815
    подлезал
    Ответить
    Алёша Мясной
    1438067835
    походу резет исполнил
    Ответить
    Adler angriff
    1438068794
    Чемпионат зажравшихся пенсионеров.
    Ответить
    112910415
    1438071706
    теперь хвалит новое болото...
    Ответить
    Sanloko
    1438073340
    истинный единорос)
    Ответить
    DaleDK
    1438074279
    В самом развивающемся клубе уже поиграл )) Теперь в самый развивающийся чемпионат переехал )))
    Ответить
    veltrener
    1438079437
    Что то мне это всё напоминает)
    Ответить
    nahan
    1438095519
    Сейчас один из самых зрелищных чемпионатов.
    Ответить
    ologreds
    1694997528
    numo436988
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+