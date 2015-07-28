Самуэль Это'О: «Чемпионат Турции – самый развивающийся в Европе»

Нападающий Самуэль Это'О рассказал, что его побудило принять предложение из Турции, где он заключил контракт с клубом «Антальяспор». Камерунец не считает переход из «Сампдории» шагом назад в своей карьере.



«Чемпионат Турции сейчас самый развивающий в Европе. Каждый год сюда приезжают все больше и больше футболистов мирового класса. Турецкие команды уверенно выступают в еврокубках, в чемпионате очень высокая конкуренция. Так что мой переход в «Антальяспор» это новый вызов. Я уже выиграл все трофеи в Италии и теперь хочу сделать то же самое в Турции», сказал Это'О «Известиям».



«Чемпионат Турции сейчас самый развивающий в Европе. Каждый год сюда приезжают все больше и больше футболистов мирового класса. Турецкие команды уверенно выступают в еврокубках, в чемпионате очень высокая конкуренция. Так что мой переход в «Антальяспор» это новый вызов. Я уже выиграл все трофеи в Италии и теперь хочу сделать то же самое в Турции», сказал Это'О «Известиям». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!