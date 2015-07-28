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    «Днепр» может продать Калинича, Дугласа и Канкаву

    "Днепр» может расстаться сразу с тремя игроками до закрытия трансферного окна, утверждает источник.

    Речь идет о защитнике Дугласе, полузащитнике Джабе Канкаве и нападающем Николе Калиниче. Первыми двумя интересуется «Галатасарай», при этом бразилец уже дал согласие на переезд в Турцию, а хорват подтвердил факт переговоров.

    Канкава может продолжить карьеру в «Реймсе». Грузинский футболист сам выразил желание уехать из Днепропетровска. Напомним, что ранее «Днепр» уже расстался с одним из своих лидеров. Имеется в виду Евгений Коноплянка, на правах свободного агента перешедший в «Севилью».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 01:19
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    Комментарии (5)
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    Аvi-8
    1438044645
    Новостям уже не первый день отродясь, еще ничего не понятно и никто заявлений о желании уйти, не делал.
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    nahan
    1438057002
    "Осушают" Днепр...
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    kidd-75
    1438059462
    Одни грузина едут на Украину, а этот валит от-туда...
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    смещной
    1438064560
    И кто играть будет?
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    ologreds
    1694997530
    numo436974
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