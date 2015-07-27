Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    РФПЛ. «Локомотив» в гостях одолел «Анжи»

    Матч активнее начали футболисты «Локомотива». Однако уже на 11-й минуте полузащитник «Анжи» Лукман Аруна воспользовался чудовищной ошибкой Алексея Миранчука и открыл счет. Ответ железнодорожников последовал незамедлительно. Шкулетич выиграл борьбу в воздухе и головой послал мяч в дальний угол ворот Помазана. Если бы не прекрасная игра голкипера «Анжи», «Локомотив» еще до перерыва должен был выходить вперед. Но пока Помазан выручал команду, страсти в матче продолжали накаляться. Травма Лазича и стычка Самедова с Семиным оказали свое влияние на течение игры, но на перерыв соперники ушли при ничейном результате. Второй тайм ознаменовался сериями взаимных ошибок. Игра по-прежнему проходила на встречных курсах, а вырвать победу могла любая из команд. Но удача улыбнулась «Локомотиву». Сначала Майкон на 77-й минуте опередил центральных защитников «Анжи» и головой замкнул передачу Шишкина. А всего через несколько минут Касаев ударом из-за пределов штрафной закрепил преимущество гостей.

    27 июля. Махачкала. Стадион «Анжи-Арена»

    Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 1:3 Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Аруна, 14: 1:1 – Шкулетич, 18; 1:2 – Майкон, 77; 1:3 – Касаев, 82.

    Анжи: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Лазич (Зотов, 26), Жиров, Маевский, Амаду, Аруна, Максимов (Абдулавов, 63), Эбесилио, Боли.

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Михалик (Ндинга, 84), Коломейцев, Самедов (Янбаев, 90), Миранчук, Шкулетич (Майкон, 67).

    Предупреждения: Максимов, 47.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии (76)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NORILSK 24
    1438067674
    Два порожение подряд,и в родных стенах это плохо!
    Ответить
    NORILSK 24
    1438067770
    Даа...на Палыча вообще не похожа
    Ответить
    Медный купоpос
    1438068410
    Палыч явно не в форме!
    Ответить
    Big_bearrr
    1438070142
    Палыч еще покажет свое, но с таким составом навряд ли что то получиться. А ЛОКО с победой!!!
    Ответить
    Sanloko
    1438073495
    Всех наших с победой! Онжы в пердив! Семина в нормальный клуб!
    Ответить
    zagir05
    1438074507
    С такой игрой "Анжи" вернётся в ФНЛ... А жаль!
    Ответить
    Nielsvangogh
    1438078871
    Надеюсь это худшая игра Анжи в этом чемпионате!!!
    Ответить
    qasi30
    1438083254
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    Abrekkk
    1438086032
    Анжи ни о чем...хватает только на 60 мин. Так и в ФНЛ могут вернуться...
    Ответить
    ologreds
    1694997530
    numo436959
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+