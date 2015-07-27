РФПЛ. «Локомотив» в гостях одолел «Анжи»

Матч активнее начали футболисты «Локомотива». Однако уже на 11-й минуте полузащитник «Анжи» Лукман Аруна воспользовался чудовищной ошибкой Алексея Миранчука и открыл счет. Ответ железнодорожников последовал незамедлительно. Шкулетич выиграл борьбу в воздухе и головой послал мяч в дальний угол ворот Помазана. Если бы не прекрасная игра голкипера «Анжи», «Локомотив» еще до перерыва должен был выходить вперед. Но пока Помазан выручал команду, страсти в матче продолжали накаляться. Травма Лазича и стычка Самедова с Семиным оказали свое влияние на течение игры, но на перерыв соперники ушли при ничейном результате. Второй тайм ознаменовался сериями взаимных ошибок. Игра по-прежнему проходила на встречных курсах, а вырвать победу могла любая из команд. Но удача улыбнулась «Локомотиву». Сначала Майкон на 77-й минуте опередил центральных защитников «Анжи» и головой замкнул передачу Шишкина. А всего через несколько минут Касаев ударом из-за пределов штрафной закрепил преимущество гостей.



27 июля. Махачкала. Стадион «Анжи-Арена»



Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 1:3 Текстовый онлайн матча



Голы: 1:0 – Аруна, 14: 1:1 – Шкулетич, 18; 1:2 – Майкон, 77; 1:3 – Касаев, 82.



Анжи: Помазан, Ещенко, Гаджибеков, Лазич (Зотов, 26), Жиров, Маевский, Амаду, Аруна, Максимов (Абдулавов, 63), Эбесилио, Боли.



Локомотив: Гильерме, Шишкин, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Михалик (Ндинга, 84), Коломейцев, Самедов (Янбаев, 90), Миранчук, Шкулетич (Майкон, 67).



Предупреждения: Максимов, 47.



Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

