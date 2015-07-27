МКЧ. «Реал» громит «Интер»

Сегодня в рамках Международного кубка чемпионов в Китае встретились мадридский «Реал» и миланский «Интер». Испанская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.



«Сливочные» на протяжении всей встречи владели большим преимуществом, но открыли счет только на 29-й минуте благодаря точному удару Хесе. Во втором тайме забитыми голами отметились Рафаэль Варан (56 мин) и Хамес Родригес (88 мин). Отметим, что Денис Черышев провел на поле второй тайм, заменив Криштиану Роналду.



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«Сливочные» на протяжении всей встречи владели большим преимуществом, но открыли счет только на 29-й минуте благодаря точному удару. Во втором тайме забитыми голами отметились(56 мин) и(88 мин). Отметим, чтопровел на поле второй тайм, заменив