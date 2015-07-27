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    МКЧ. «Реал» громит «Интер»

    Сегодня в рамках Международного кубка чемпионов в Китае встретились мадридский «Реал» и миланский «Интер». Испанская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

    «Сливочные» на протяжении всей встречи владели большим преимуществом, но открыли счет только на 29-й минуте благодаря точному удару Хесе. Во втором тайме забитыми голами отметились Рафаэль Варан (56 мин) и Хамес Родригес (88 мин). Отметим, что Денис Черышев провел на поле второй тайм, заменив Криштиану Роналду.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 18:27
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    Комментарии (17)
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    АРГЫН
    1438013970
    .
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    КиLLеr
    1438013989
    У Интера очень хромает игра в атаке,когда не атакуешь бывает сложно обороняться,надеюсь скоро подпишем Йоветича и Перишича и будет совсем другая игра.
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    Die Roten
    1438014233
    неужели интер не играл в автобус.))
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    Real10aman
    1438019250
    Штрафные должен бить Хамес, а то Рон вообще разучился исполнять.
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    king-07
    1438020391
    Такого как Морратти у Интера у же не будет. Пошлите в жопу этого ускоглазого бизнесмена который ничерта не разбирается в футболе.
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    sir_Alex
    1438026148
    Всем разгромам - разгром!
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    Ruslan3132
    1438028710
    Интер не та команда, победой над которой можно гордится сейчас.
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    рус фан
    1438034103
    Победа над Интером которого нет в ЛЧ не удивляет, Реалу все же надо обязательно прикупить ц/ф в пару к Бензу.
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    95-shishani-95
    1438078330
    Удачи Реалу!
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    ologreds
    1694997532
    numo436944
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