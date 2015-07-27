Леонид Слуцкий: «Изучить «Спарту» достаточно сложно»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» рассказал о подготовке команды этой встрече. Игра состоится 28 июля и пройдет на «Арене Химки».

«Подготовка к матчу со «Спартой» идeт сложно, потому что команда провела одну игру, где доминировала весь матч. У противника сменился тренер. Изучали «Спарту» по играм межсезонья. Как обороняется соперник, по контрольным играм и по первому туру было понять достаточно сложно. Команда сильно заточена на атаку. Думаю, команда не будет менять стиль в играх с ЦСКА», – цитирует Слуцкого «Чемпионат».