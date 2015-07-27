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    Леонид Слуцкий: «Изучить «Спарту» достаточно сложно»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» рассказал о подготовке команды этой встрече. Игра состоится 28 июля и пройдет на «Арене Химки».

    «Подготовка к матчу со «Спартой» идeт сложно, потому что команда провела одну игру, где доминировала весь матч. У противника сменился тренер. Изучали «Спарту» по играм межсезонья. Как обороняется соперник, по контрольным играм и по первому туру было понять достаточно сложно. Команда сильно заточена на атаку. Думаю, команда не будет менять стиль в играх с ЦСКА», – цитирует Слуцкого «Чемпионат».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 12:24
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    Комментарии (19)
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    Мишель Каппель
    1438003672
    Обязаны выигрывать на выезде 0-2, 0-3.
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    sir_Alex
    1438006153
    Практически невозможно
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    Hexenwind
    1438007360
    Лёне кресло попрочнее, надеюсь Спарта заставит его отчаянно раскачаться!
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    Viktor41
    1438015394
    Одно и то же. То сложно, то трудно.
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    Mi6
    1438023910
    Слуц, ну напрягись...
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    cska plus
    1438063867
    некогда изучать, надо давить!
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    Павлюченко 13
    1438065029
    Сегодня все увидим!
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    Tajfun
    1438082714
    Тренер «Виктории» из Пльзеня: «Не советовал бы ЦСКА недооценивать «Спарту» Главный тренер «Виктории» из Пльзеня Мирослав Коубек оценил расклад сил в противостоянии 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и пражской «Спартой». «Может быть, в завтрашнем матче ЦСКА и фаворит. Армейцы – сильная и хорошо укомплектованная команда. Не советовал бы недооценивать «Спарту». Шансы на выход в следующий раунд равны», — резюмировал Коубек.
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    cergei1971
    1438087924
    Изучай не изучай соровно получишь.............х
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    ologreds
    1694997532
    numo436926
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