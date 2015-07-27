Видеотрансляция матча «Анжи» – «Локомотив» – на «Бомбардире»

Второй тур РФПЛ завершится в понедельник в Махачкале. «Локомотив», одержавший натужную победу в Саранске в первом туре на поле «уровня КФК», сыграет с «Анжи», который, вернувшись в высший российский дивизион, готовится удивлять. Но на старте что-то пошло не совсем так: домашнее поражение от «Крыльев Советов» с минимальным счетом. Вторую неудачу привередливая дагестанская публика не воспримет, поэтому перед Юрием Семиным стоит серьезная задача остановить «Локомотив». Надо полагать, для него этот поединок далеко не рядовой, ведь он будет играть против Ольги Смородской, у которой, как известно, «конфликт с футболом» (с). Что в конечном счете получится из каспийской битвы, будем смотреть на «Бомбардире».