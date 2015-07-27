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    • Видеотрансляция матча «Анжи» – «Локомотив» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Анжи» – «Локомотив» – на «Бомбардире»

    Второй тур РФПЛ завершится в понедельник в Махачкале. «Локомотив», одержавший натужную победу в Саранске в первом туре на поле «уровня КФК», сыграет с «Анжи», который, вернувшись в высший российский дивизион, готовится удивлять. Но на старте что-то пошло не совсем так: домашнее поражение от «Крыльев Советов» с минимальным счетом. Вторую неудачу привередливая дагестанская публика не воспримет, поэтому перед Юрием Семиным стоит серьезная задача остановить «Локомотив». Надо полагать, для него этот поединок далеко не рядовой, ведь он будет играть против Ольги Смородской, у которой, как известно, «конфликт с футболом» (с). Что в конечном счете получится из каспийской битвы, будем смотреть на «Бомбардире».
    Мы предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка, а также текстовый вариант в исполнении нашего комментатора Андрея Ковалева. Будет интересно!

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 11:08
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    Комментарии (14)
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    ВOPOНЕЖ
    1438010513
    надо смотреть футбол по спутнику, там качество идеально и дешево, у меня 4 доллара за полную подписку на нтв+ за месяц кардшаринг рулит
    Ответить
    ВOPOНЕЖ
    1438010550
    вот ссылочка http://www.cardsharingserver.com/404/index-ru.html
    Ответить
    112910415
    1438010876
    уж Сёмин постарается на совесть!
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    DXTK
    1438016419
    Боюсь, что сегодня будет ничья. Может я не прав, но это логичное завершение их противостояния.
    Ответить
    timur-shakhbanov_05
    1438017330
    Купил трансляцию, а она не идёт!!!! Что за развод???!!!!
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    sir_Alex
    1438020811
    Пошли "качели"! Приятно смотреть
    Ответить
    timur-shakhbanov_05
    1438021840
    Как Вас ещё назвать модераторы .....?!
    Ответить
    The_BESTolo4b
    1438023459
    закрывай махачкалу вухахаха
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438065630
    Локо победило заслуженно, игра была хороша!
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    ologreds
    1694997534
    numo436918
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