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    Дрогба будет зарабатывать в Канаде 5 млн евро в год

    Стали известны некоторые подробности потенциального перехода африканского нападающего Дидье Дрогба в канадский «Монреаль Импакт», выступающий в МЛС. Ивуариец должен подписать контракт в ближайшее время, а его зарплата составит 5 миллионов евро в год. По окончании минувшего сезона, напомним, форвард покинул лондонский «Челси».
    До недавнего времени виды на Дрогба имели «Интер» и «Чикаго Файр», информирует «Спорт Медиасет».

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    Источник: Sport Mediaset

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    27.07.2015 09:29
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1437984297
    вот они какие= канадские профессионалы!
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    DXTK
    1437984827
    В таком возрасте играть в МЛС одно удовольствие на ряду с другими именитыми игроками. Иногда мне МЛС напоминает АПЛ или Ла Лигу по звездным именам игроков, которые тут играют. Так Что Логичный трансфер Дрогбы, и возможность продолжение игры за океаном выглядят наилучшим вариантом, хотя в Европе у него тоже будет шанс, но тут все же предпочтительнее.
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    Летчик66
    1437990357
    Вожак молодчина.
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    B.A.E
    1438006613
    Заслужил.
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    sir_Alex
    1438011702
    Удачи ему
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    Die Roten
    1438013816
    хорошие деньги.удачи вождь!
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    nahan
    1438053159
    Профессионал и боец от бога.
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    ologreds
    1694997534
    numo436908
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