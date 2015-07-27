Дрогба будет зарабатывать в Канаде 5 млн евро в год

Стали известны некоторые подробности потенциального перехода африканского нападающего Дидье Дрогба в канадский «Монреаль Импакт», выступающий в МЛС. Ивуариец должен подписать контракт в ближайшее время, а его зарплата составит 5 миллионов евро в год. По окончании минувшего сезона, напомним, форвард покинул лондонский «Челси».





До недавнего времени виды на Дрогба имели «Интер» и «Чикаго Файр», информирует «Спорт Медиасет». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!