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    «Ювентус» не продал Ислу в «Севилью»

    Туринский «Ювентус» отказался продавать своего полузащитника Маурисио Ислу в испанскую «Севилью». Вето на трансфер наложил лично главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, который рассчитывает на чилийца в будущем сезоне.
    В минувшей кампании футболист выступал на правах аренды за английский КПР, который вылетел в Чемпоншип.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    27.07.2015 08:38
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    Комментарии (6)
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    Espana-Deutschland
    1437977179
    Жалко. Хороший игрок.
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    Forza Kir
    1438015588
    Ну и зря....
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    Arhive
    1438016204
    ему видней..
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    sir_Alex
    1438021816
    И что теперь будет?
    Ответить
    nahan
    1438052879
    На лавку посадит, рядом....
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    ologreds
    1694997534
    numo436903
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