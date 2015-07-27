«Ювентус» не продал Ислу в «Севилью»

Туринский «Ювентус» отказался продавать своего полузащитника Маурисио Ислу в испанскую «Севилью». Вето на трансфер наложил лично главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, который рассчитывает на чилийца в будущем сезоне.





В минувшей кампании футболист выступал на правах аренды за английский КПР, который вылетел в Чемпоншип. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!