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    «Рубин» хочет выменять Набиуллина на Ансальди

    Санкт-петербургский «Зенит» в данный момент проявляет серьезную заинтересованность в защитнике казанского «Рубина» Эльмире Набиуллине, сообщает «Спорт день за днем». Татарстанский клуб не будет препятствовать трансферу молодого футболиста, если в сделку будет включен аргентинский игрок сине-бело-голубых Кристиан Ансальди. Известно, что из-за недостатка игровой практики южноамериканец и сам не против покинуть Северную Пальмиру.
    Ансальди выступал за «Рубин» с 2008-го по 2013-й год и выиграл с командой два чемпионата России.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.07.2015 07:51
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    Комментарии (12)
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    порт
    1437981056
    Значит Кришито уходит. Жаль, но против лимита не попрёшь.
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    град=петра
    1437983445
    какой же бардак придумал моторист! чтобы купить пацана с паспортом необходимо продать 2-х!!!! игроков топовых сборных
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    aMur
    1438003362
    А как же првозглашенный курс на отказ от легов и игра своими воспмтанниками?
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    magnum3000
    1438018716
    Сейчас с новым лимитом Кристиану не пробиться в основу. Кришито гораздо сильнее его!
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    mihon_87
    1438063361
    не надо
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    Медный купоpос
    1438068747
    Это очень полезный обмен будет.
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    Зенит 2015
    1438094232
    Чего? Денег нет выкупить, или на Витцеля копят.
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    boi1231
    1438154033
    Зенит должен пойти на обмен,из-за лимита !
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    skainet
    1438170851
    У Зенита нет особо выбора из за лимита,но я не уверен что Набиулин сможет нас хоть как то усилить
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    ologreds
    1694997534
    numo436898
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