Газзаев: «Тренер сборной не должен работать в клубе»

Известнейший отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что будущий рулевой сборной России некоторое время будет работать еще и с клубом.





«Нужно определиться со специалистом, который будет тренировать сборную вплоть до Чемпионата мира в России. Я категорически против совмещения постов. В 2002-м году сам был в такой ситуации — это очень сложно, поверьте. Тренер сборной должен быть свободным, иначе он не будет объективно подходить к комплектованию команды. Тот, кто назначает рулевого, должен нести полную ответственность за решение», – сказал Газзаев телеканалу «Россия-2». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!