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    Газзаев: «Тренер сборной не должен работать в клубе»

    Известнейший отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что будущий рулевой сборной России некоторое время будет работать еще и с клубом.
    «Нужно определиться со специалистом, который будет тренировать сборную вплоть до Чемпионата мира в России. Я категорически против совмещения постов. В 2002-м году сам был в такой ситуации — это очень сложно, поверьте. Тренер сборной должен быть свободным, иначе он не будет объективно подходить к комплектованию команды. Тот, кто назначает рулевого, должен нести полную ответственность за решение», – сказал Газзаев телеканалу «Россия-2».

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    Источник: ВГТРК

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    27.07.2015 06:38
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    Комментарии (11)
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    alipon
    1437971530
    Себя хочет предложить
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    112910415
    1437971632
    пусть будет как будет
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    spartacus333
    1437975429
    абсолютно согласен. если бы ты еще смог продавить это в жизни, то цены бы тебе не было.
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    порт
    1437978091
    Газзаев- "Тренер сборной не должен работать в клубе, и у него обязательно должны быть усы"
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    slavа0508
    1437978786
    Это просто очевидно,но у нас очевидное не всегда очевидно
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    Genario
    1437984960
    Согласен с Газзаевым полностью.
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    sergei_sidorov89
    1437987405
    ЦСКА все проиграет и сборная ни куда не попадет, а Евро по телеку смотреть будет!
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    shtair
    1438008433
    в ночном клубе)
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    Adler angriff
    1438015753
    Это и псу понятно.
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    ologreds
    1694997534
    numo436892
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