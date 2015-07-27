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    Пирло дебютировал в США и победил

    Полузащитник американского «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло в воскресном матче МЛС против «Орландо» дебютировал в официальном матче за новый клуб. Итальянец вышел на поле на 57-й минуте. Его партнерами были такие игроки, как Андони Ираола, Давид Вилья, а за гостей весь матч провел бразилец Кака, обладатель «Золотого мяча».

    26 июля. Нью-Йорк. Стадион «Янки-Стэдиум»
    Нью-Йорк Сити – Орландо Сити – 5:3

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 00:26
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    Комментарии (7)
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    Master Football 7
    1437945994
    А Лэмпард ?
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    кермет
    1437946254
    молодец пирла ква ква через 20 лет может станеш легендой как тотти
    Ответить
    Fil23
    1437960527
    Футбол в штатах развивается очень быстро.
    Ответить
    nahan
    1437991714
    Классная кампания собралась...
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    ologreds
    1694997536
    numo436880
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