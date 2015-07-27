Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Арустамян: «Слуцкий до конца отбора к Евро-2016 будет совмещать посты в клубе и сборной»

    Арустамян: «Слуцкий до конца отбора к Евро-2016 будет совмещать посты в клубе и сборной»

    Футбольный комментатор и один из главных «инсайдеров» российского футбола Нобель Арустамян рассказал о том, как проходит работа по утверждению нового главного тренера сборной России по футболу.
    «До конца отборочного цикла к чемпионату Европу совмещать посты в сборной и клубе будет Леонид Слуцкий, а потом будут решать. Наставника армейцев хотят назначить РФС и министр спорта Виталий Мутко. Сейчас идет согласование юридических вопросов с ЦСКА. Совмещение же на непродолжительный срок — это оптимальное решение», – сказал Арустамян в эфире «НТВ-ПЛЮС».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1437968862
    да пусть
    Ответить
    ЦСКАдекват
    1437969726
    А что, есть другие варианты?
    Ответить
    aurora5858
    1437974781
    Я против Слуцкого
    Ответить
    Romario_25
    1437975947
    Откуда инфа? Сам придумал? Уважаемая редакция, если даете такие новости, то давайте подробности, ссылку на то откуда у журналиста такая инфа!!! А то как бабки слухи, да сплетни!
    Ответить
    spartacus333
    1437976010
    вчера говорили совмещать нельзя, сегодня говорят можно. а что будут говорить завтра. ей богу хамелеоны какие то в это рфс. надо раз и навсегда четко определиться и зафиксировать это в надлежащих актах, что тренер сборной должен быть освобожденным и это будет правильно. а пока в россии сегодня так а завтра этак, как я хочу, то порядка в футболе никогда не будет.
    Ответить
    kara-mba
    1437981546
    Ну вот, теперь ЦСКУ алес капут.
    Ответить
    nahan
    1437991481
    Совмещение не самая лучшая затея.
    Ответить
    sour12
    1438004859
    ,Есть же много свободных тренеров, а у ЛВС и так много забот то...Непомнящий, Бышовец да Черчесов почему нет опыт есть европейский
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438064593
    Нужно итальянца назначать!
    Ответить
    ologreds
    1694997536
    numo436878
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+