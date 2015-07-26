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    РФПЛ. «Спартак» обыграл «Краснодар»

    Несомненно, центральный матч второго тура РФПЛ состоялся не где-нибудь, а в Краснодаре, где одноименный клуб принимал самую популярную и титулованную команду России. В последнее время «Спартак» откровенно проваливает игры с «быками», а потому приход нового главного тренера Дмитрия Аленичева взывал к оптимизму, что наконец-то красно-белые покажут свою фирменную игру. Каждый пусть сам судит, получилась ли она в воскресенье у гостей, но результат нужный достигнут: победа. Причем добыта она была усилиями бывшего игрока «Краснодара» Юры Мовсисяна, который из непростой ситуации сумел забить на 12-й минуте.


    26 июля. Краснодар. Стадион «Кубань»
    Краснодар – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Мовсисян, 12.

    Краснодар: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский (Лаборде, 58), Мамаев, Петров, Ахмедов (Страндберг, 71), Перейра, Смолов, Ари (Вандерсон, 64).
    Спартак: Ребров, Д. Комбаров, Боккетти, Ромуло, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов (Давыдов, 84), Мовсисян (Зе Луиш, 62), Промес.
    Предупреждения: Калешин, 88; Широков, 90+4.
    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 21:58
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    Комментарии (119)
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    stavr74
    1437979721
    молодцы и тролям рот заткнули ))
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    vane4ek
    1437981269
    Спартак вчера очень понравился, а Быки не были похожи сами на себя !) Красно-белые заслуженно взяли три очка!)
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    Sportsmen Eken
    1437981987
    И почему букмекеры считали Краснодар фаворитом?! Спартак норм сыграл
    Ответить
    Che84G
    1437982344
    Над реализацией нужно поработать, совсем малость не хватает в завершение
    Ответить
    Krasnodar 123
    1437982877
    ПОЗОРНАЯ ИГРА КРАСНОДАРА! ПРОЯВИЛИ НЕУВАЖЕНИЕ К БОЛЕЛЬЩИКАМ И РУКОВОДСТВУ КЛУБА. ТАК ДЕЛО НЕ ПОЙДЕТ!
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    nahan
    1437990296
    Спартак вел игру и добыл важную победу, а быки разочаровали.
    Ответить
    -AL-Arsenal-Armenia-
    1437991402
    Мовсисян молодец, красивый гол и уважение к бывшему клубу, не стал праздновать гол)
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    ВOPOНЕЖ
    1437999528
    спартаку срочно надо купить Ротаня, это символ выступлений спартака за последние 15 лет, тогда после разгромных поражений от Зенита и ЦСКА можно будет озоглавить новость: Зенит навалил спартаку на рота(ня)
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    бомжит
    1438000023
    отскок сраптака, потом посмотрим где щемпионы закончат
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    ologreds
    1694997536
    numo436862
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