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    Икарди признался, что его хотел купить «Реал»

    Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди рассказал, что в текущее трансферное окно его пытался приобрести мадридский «Реал».
    «Да, «сливочные» приглашали меня к себе, но я счастлив, что в конечном итоге заключил новый контракт с «Интером». Надеюсь, по итогам будущего сезона нам удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов», – заявил аргентинец.

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    Источник: Inside Spanish Football

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    26.07.2015 21:19
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    Комментарии (8)
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    sir_Alex
    1437936009
    Не судьба!
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    1897
    1437937273
    Самопиар.
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    DXTK
    1437937746
    Я тоже раскрою тайну, не в сил сдержаться, меня пригласила Барселона. Сначала приглашал Арсенал, но когда я услышал, что буду играть с Месси не задумываясь подписал контракт на 5 Звездных Лет.
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    рус фан
    1437943032
    Реалу нужен второй ц/ф, Икарди не перешел к сожалению, но уверен новый нападающий появится.
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    КиLLеr
    1437959740
    Было дело.
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    95-shishani-95
    1437961242
    Реалу очень нужен Агуэро, чтоб противостоять тройке Барсы!
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    nahan
    1437990138
    В Реале не потянет.
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    ologreds
    1694997537
    numo436859
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