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    Emirates Cup. «Арсенал» обыгрывает «Вольфсбург»

    В матче второго тура собственного товарищеского турнира лондонский «Арсенал» одолел немецкий «Вольфсбург».
    26 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс»
    Арсенал (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 1:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – Уолкотт, 50.
    Арсенал: Чех, Монреаль, Паулиста, Чемберс, Бельерин, Озил (Акпом, 46), Артета (Рэмси, 63), Касорла, Уилшир (Хэйден, 76), Рен-Аделед (Окслэйд-Чемберлен, 64), Уолкотт )Жиру, 75).
    Вольфсбург: Бенальо, Налдо, Треш (Арнольд, 71), Юнг, Клозе, Р. Родригес, Виейринья (Калиджиури, 46), Гилавоги (Зегуйн, 80), Де Брюйне (Крузе, 61), Шюррле, Бендтнер (Ф. Родригес, 79).
    Предупреждения: Клозе, 35; Налдо, 73; Касорла, 85; Арнольд, 85; Монреаль, 69.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2015 20:17
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    Комментарии (13)
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    dima090887
    1437936361
    Ну всё-теперь товарняки кончались-впереди Челси!
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    DXTK
    1437936985
    Один мяч всего навсего был забит в этой игре, но зато Победный.
    Ответить
    SaDiSt335
    1437938806
    С победой нас )
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    sir_Alex
    1437941636
    С победой канониров
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    Lucius Vorenus
    1437942526
    круто
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    alexov222
    1437977876
    А где все люди? Мало новостей,мало коментов. Скучно на бомбардире
    Ответить
    Шмавон
    1437983123
    молодцы
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    nahan
    1437989937
    Пушкари всегда неплохо начинают сезон...
    Ответить
    Mr Siberian
    1438102399
    С победой нас, отличное начало) Осталось ещё только синему автобусу вмазать 2 августа, и можно начинать сезон с позитивной ноты)
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    ologreds
    1694997537
    numo436853
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