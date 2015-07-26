Emirates Cup. «Арсенал» обыгрывает «Вольфсбург»

В матче второго тура собственного товарищеского турнира лондонский «Арсенал» одолел немецкий «Вольфсбург».
26 июля. Лондон. Стадион «Эмирейтс»
Арсенал (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Уолкотт, 50.
Арсенал: Чех, Монреаль, Паулиста, Чемберс, Бельерин, Озил (Акпом, 46), Артета (Рэмси, 63), Касорла, Уилшир (Хэйден, 76), Рен-Аделед (Окслэйд-Чемберлен, 64), Уолкотт )Жиру, 75).
Вольфсбург: Бенальо, Налдо, Треш (Арнольд, 71), Юнг, Клозе, Р. Родригес, Виейринья (Калиджиури, 46), Гилавоги (Зегуйн, 80), Де Брюйне (Крузе, 61), Шюррле, Бендтнер (Ф. Родригес, 79).
Предупреждения: Клозе, 35; Налдо, 73; Касорла, 85; Арнольд, 85; Монреаль, 69.
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