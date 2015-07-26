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    Гаджиев: «У нас есть игроки, не совсем готовые физически»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мыслями после воскресного матча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:0).
    «Матч в целом получился нормальным со стороны обеих команд. За некоторыми исключениями, когда были не очень достойные Премьер-лиги отрезки. В каких-то моментах мы были лучше, в каких-то «Рубин». То, что «Рубин» остался вдесятером и пошел вперед, не опустились назад... Мне кажется, что это было рискованно, но правильно. С учетом того, что мы не очень хорошо выбегали в контратаки, по крайне мере, их могло быть больше. Это связываю с не очень хорошим физическим состоянием, даже скорее разношерстным. Есть группа игроков, которая вполне прилично готова, а другая группа не совсем. И в этот отрезок «Рубин» мне показался интересным», – цитирует наставника официальный сайт татарстанского клуба.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    26.07.2015 19:34
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    Комментарии (2)
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    Диктор
    1437955376
    Ну да-ты хотел сказать ,что даже таким составом мы выигрываем.
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    ologreds
    1694997538
    numo436851
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