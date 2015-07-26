Гаджиев: «У нас есть игроки, не совсем готовые физически»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мыслями после воскресного матча второго тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:0).
«Матч в целом получился нормальным со стороны обеих команд. За некоторыми исключениями, когда были не очень достойные Премьер-лиги отрезки. В каких-то моментах мы были лучше, в каких-то «Рубин». То, что «Рубин» остался вдесятером и пошел вперед, не опустились назад... Мне кажется, что это было рискованно, но правильно. С учетом того, что мы не очень хорошо выбегали в контратаки, по крайне мере, их могло быть больше. Это связываю с не очень хорошим физическим состоянием, даже скорее разношерстным. Есть группа игроков, которая вполне прилично готова, а другая группа не совсем. И в этот отрезок «Рубин» мне показался интересным», – цитирует наставника официальный сайт татарстанского клуба.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!