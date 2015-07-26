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    • Раджа Наингголан: «Для меня лучше выиграть один трофей с «Ромой», чем 10 — с «Ювентусом»

    Раджа Наингголан: «Для меня лучше выиграть один трофей с «Ромой», чем 10 — с «Ювентусом»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объяснил, почему продлил контракт с клубом.

    «У меня не было никаких сомнений, я всегда хотел остаться в «Роме». Два года назад у меня тоже было много предложений, но я выбрал «Рому». Первые 18 месяцев прошли хорошо и я верю в этот проект.Не думаю, что необходимо переходить в звездную команду, чтобы выиграть титул. Я хочу победить вместе с «Ромой».
    Для меня лучше выиграть один трофей с «Ромой», чем 10 — с «Ювентусом». Когда я впервые приехал сюда, то считал это интересным проектом, и все еще верю в это сейчас. Я верю в будущее команды, продлил контракт и очень этим доволен», – сказал Наингголан.
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    Источник: Football Italia

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    26.07.2015 10:35
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    Комментарии (10)
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    football fan zenit
    1437899439
    так достало это слово "проект"
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    sir_Alex
    1437900404
    Выигрывай, что мешает?
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    Chuck_TLT
    1437903166
    Показательные амбиции
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    кермет
    1437917040
    четко сказал мудрый индус квоооо ждем обширные возгорания в районах ювонтийских ануcoв
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    nahan
    1437920341
    Вон оно как!..
    Ответить
    Leon4ik
    1437922298
    Хорошо когда есть такие преданные люди...
    Ответить
    komandos99
    1437929000
    Да нужен ты больно Ювентусу
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    Nedved11
    1437929869
    Игрок хороший, но нужен ли ты нам?) я думаю сиди себе в Роме и смотри как Хедира будет выигрывать скудетто)
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    Viola
    1437930323
    провокационное заявление....а зарекаться не надо....а вдруг? и вот он выйдет на Ювентус стадио....ИИИИИИ!!!
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    ologreds
    1694997539
    numo436815
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