Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Тухель: «Боруссия» на правильном пути»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от товарищеского матча с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась победой немецкой команды со счeтом 2:0.


    «Я очень, очень доволен игрой своей команды. Мы добились большого прогресса и показали хороший футбол. „Боруссия“ играла компактно, именно так мы и хотим действовать в дальнейшем. Команда показала желание бороться. Мы достигли лишь незначительного успеха, но клуб на правильном пути», — цитирует Тухеля Goal.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1437898874
    Верной дорогой идёте, товарищи!
    Ответить
    spartak_oren_56
    1437914105
    СМОТРЕЛ ВЧЕРА ЭТУ ИГРУ, СЧЁТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 5-0 В ПОЛЬЗУ БОРУССИИ, ИГРАЛИ КАК В СТАРЫЕ ДОБРОЕ ВРЕМЯ ПРИ КЛОППЕ
    Ответить
    nahan
    1437918781
    Боруссии нужна была встряска и, похоже, изменения налицо.
    Ответить
    Arhive
    1437963760
    не надо забывать , что Ювентус ходил пешком и хз че за состав там был.
    Ответить
    Die Roten
    1437998149
    молодцы.тухель прекрасный тренер!
    Ответить
    ologreds
    1694997540
    numo436808
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+