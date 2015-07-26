Тухель: «Боруссия» на правильном пути»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от товарищеского матча с туринским «Ювентусом». Встреча завершилась победой немецкой команды со счeтом 2:0.

«Я очень, очень доволен игрой своей команды. Мы добились большого прогресса и показали хороший футбол. „Боруссия“ играла компактно, именно так мы и хотим действовать в дальнейшем. Команда показала желание бороться. Мы достигли лишь незначительного успеха, но клуб на правильном пути», — цитирует Тухеля Goal.