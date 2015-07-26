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    • Массимилиано Аллегри: «В «Ювентусе» еще появятся новые игроки»

    Массимилиано Аллегри: «В «Ювентусе» еще появятся новые игроки»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферных планах клуба, отметив, что в первую очередь туринцам нужен связующий игрок между линиями атаки .
    «Нам нужен футболист, способный играть между линиями атаки. Клуб ведeт работу в соответствующем направлении. Сейчас же мы должны работать с тем составом, который есть в наличии. Клуб очень хорошо поработал этим летом, и теперь мы думаем только о том, как внести последние штрихи. Но новые игроки в «Ювентусе» ещe появятся. До закрытия трансферного окна далеко», – цитирует Аллегри Sky Sport Italia.
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    Источник: Skysports

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    26.07.2015 06:55
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    Комментарии (4)
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    nahan
    1437917525
    У старой синьоры, похоже, балла не мерено...
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    Leon4ik
    1437922795
    За предыдущий сезон клуб действительно не плохо заработал
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    ologreds
    1694997541
    numo436795
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